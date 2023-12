Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat vineri, 8 decembrie, ca face 171 de controale la operatorii economici din sectorul energiei electrice si gazelor naturale, fara sa precizeze despre cine este vorba.ANRE a transmis intr-un comunicat ca este vorba despre 77 de…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, vineri, ca ministerul pe care il conduce sustine demersul verificarii stricte a respectarii legii de catre furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica, insa, conform cadrului legal, aceste verificari sunt facute de catre Autoritatea Nationala…

- Ministerul Energiei sustine demersul verificarii stricte a respectarii legii de catre furnizorii de pe piata de gaze si energie electrica, insa, conform cadrului legal, aceste verificari sunt efectuate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, precizeaza ministrul de resort,…

- Consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu, a declarat ca inflatia, cu ratele analizate din septembrie 2023, s-a transformat in dezinflatie, iar preturile cresc din ce in ce mai incet, inclusiv in Romania. „Lumea a ajuns intr-un moment evident favorabil, pentru ca,…

- Comisia Europeana a declarat ca ”nu exista niciun indiciu de efecte negative” de cand masura a intrat in vigoare si ca preturile gazelor naturale sunt acum cu aproape 90% mai mici decat anul trecut, se arata in articol, care citeaza o prezentare catre diplomatii UE. Tarile UE au convenit in decembrie…

- Atunci cand producția prosumatorilor va ajunge la 8% din totalul puterii instalate in Romania, ceea ce se estimeaza la aproximativ 1.400-1.600 MW, se vor aplica taxe suplimentare sau se vor diminua facilitațile pentru aceste investiții. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)…

- Termenul limita pentru montarea repartitoarelor sau a contoarelor pentru caldura se apropie. Contoarele termice sau repartitoarele sunt obligatorii la bloc. Termenul limita este 31 decembrie 2023. Intr-o postare pe pagina sa de facebook, ieri, Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei…

- Un oficial de top al Uber a avertizat ca propunerile Bruxelles-ului de a desemna persoanele care lucreaza in economia participativa drept angajați de facto vor forța serviciul de transport sa se inchida in sute de orașe din Uniunea Europeana, iar prețurile vor crește cu pana la 40%, daca masurile vor…