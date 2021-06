Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri…

- Hidrologii au emis o noua avertizare de cod roșu de inundatii locale si cresteri importante de debite, cu depasiri ale cotelor de pericol pe raurile mici din bazinul Taita, judetul Tulcea, valabila in urmatoarele ore, potrivit News.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 20 iunie, ora 15.00…

- O femeie de 67 ani din Galati a fost salvata, duminica, de pompierii militari, dupa ce bucataria de vara in care se afla s-a prabusit peste ea, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, femeia se afla in bucataria de vara in momentul in care, din cauza infiltratiilor…

- O femeie de 67 ani din Galati a fost salvata, duminica, de pompierii militari, dupa ce bucataria de vara in care se afla s-a prabusit peste ea, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati.Potrivit sursei citate, femeia se afla in bucataria de vara in momentul in care, din cauza…

- O femeie de 67 ani din Galati a fost salvata, duminica, de pompierii militari, dupa ce bucataria de vara in care se afla s-a prabusit peste ea, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, femeia se afla in bucataria de vara in momentul in care,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata noi avertizari meteo cod rosu de ploi torentiale in localitati din judetele Bacau, Vrancea, Braila si Galati. De asemenea, in Tulcea este o avertizare cod rosu de inundatii.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata noi avertizari meteo cod rosu de ploi torentiale in localitati din judetele Bacau, Vrancea, Braila si Galati. De asemenea, in Tulcea este o avertizare cod rosu de inundatii.

- Proteste fata de noile restrictii. Sute de persoane nemultumite de restrictiile impuse de autoritati, au iesit pe strazi, duminica noaptea Sunt proteste in Bucuresti, Braila, Galati, Timisoara, Constanta si alte orase. Duminica au intrat in vigoare restrictiile privind interdictia de a mai circula dupa…