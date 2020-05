Stiri pe aceeasi tema

- Masca va deveni, de vineri, un accesoriu obligatoriu pentru mult timp de acum inainte. Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizica Al. I. Cuza din Iași, a explicat, la Digi24, cum pot fi sterilizate aceste obiecte de protecție in cuptorul cu microunde.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice inchise si in transportul public in comun. “Am decis astazi ca, dupa data de 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatii publice…

- Organizația Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma pentru intreaga polulație cu privire la obligativitatea de a purta maști de protecție. Reprezentanții OMS spun ca aceste maști nu sunt soluția miracol impotriva coronavirusului, ele fiind eficiente doar atunci cand se respecta toata masurile…

- Maștile sunt absolut necesare cand ieșim din casa. O spune și doctorul Raed Arafat care insista sa purtam o masca cand parasim locuința. Daca nu gasim sa cumparam așa ceva, atunci putem improviza.

- Autoritatile au recomandat populatiei sa isi acopere fata cu masti pentru a se proteja de noul coronavirus. Centrul pentru Controlul si Combaterea Bolilor (CDC) din subordinea guvernului american recomanda purtarea mastilor atunci cand o persoana se afla in spatii publice, de exemplu in magazine sau…

- In plina pandemie de coronavirus, maștile de protecție sunt absolut necesare cand ieșim din casa. O spune și doctorul Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, care insista sa purtam o masca cand parasim locuința.Insa daca nu gasim sa cumparam așa ceva, atunci putem improviza.…

- Mai multe studii verifica posibile efecte de protectie fata de covid-19 ale unui vaccin impotriva tuberculozei, in contextul in care dezvoltarea unui vaccin impotriva SARS CoV-2 urmeaza sa dureze inca luni de zile, relateaza AFP.”Stim de zeci de ani ca BCG are efecte benefice nespecifice”,…

- Mastile de protectie de orice fel ajuta la reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus si contribuie semnificativ la aplatizarea curbei raspandirii virusului SARS-CoV-2, arata un cercetator american. O masura de protectie in plus este un factor de risc in minus e de parere dr. Sui Huang de la…