- Primarul general al Capitalei a spus ca pe langa cele 450 de persoane aflate in carantina vor mai veni 50, iar miercuri va fi raportat un numar total de 500 de oameni.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la Marius Tuca Show, ca nu a fost atins varful epidemiei de coronavirus in București.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la Marius Tuca Show, ca nu a fost atins varful epidemiei de coronavirus in București. Primarul general al Capitalei a mai spus ca pe langa cele 450 de persoane aflate in carantina vor mai veni 50, iar miercuri va fi raportat un numar total de 500 de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța faptul ca bucureștenii deja au inceput sa se mobilizeze pentru a-i ajuta pe cei aflați in carantina din cauza epidemiei de coronavirus. Firea arata ca Editura Litera a donat 500 de volume pentru oamenii aflați in carantina in centrele speciale ale Primariei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, in ședința Consiliului General al Primariei Capitalei in cadrul careia s-a votat Legea bugetului pentru anul 2020, ca alocarile bugetare venite de la Guvern sunt insuficiente, dar in momentul in care a cerut bani in plus, premierul a numit-o ”obraznica”.…

- Virgil Popescu a scris pe Facebook ca Gabriela Firea "face in ultima vreme declarații tipice pentru un primar care știe ca va pierde alegerile". Iata mesajul transmis de ministrul Economiei: "Acuza de cateva zile sabotaje inchipuite, crezand ca bucureștenii nu vad realitatea orașului lor.…

- Autoritatile sunt obligate prin lege sa asigure truse de prim-ajutor pentru persoanele care locuiesc in cladirile cu bulina, a declarat, duminica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea."Suntem obligati de lege sa asiguram truse de prim-ajutor pentru persoanele care locuiesc in cladirile…

- Deputata Corina Bogaciu si senatorul Emanuel Botnariu, ambii alesi in Ilfov, s-au intors in PSD. Corina Bogaciu, nepoata primarului din Voluntari, Florin Pandele, plecase la Pro Romania, iar Botnariu activa ca neafiliat. Gabriela Firea, sefa organizatiei Ilfov, va face parte din echipa lui Marcel Ciolacu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca a pregatit o plangere la adresa ministrului PNL al Mediului dupa ce acesta a afirmat ca bucureștenii inhaleaza „otrava” atunci cand respira.„Am pregatit plangerea penntru ca a indus panica in randul populatiei, a reluat in aparitiile…