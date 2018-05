Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a spus presedintelui Klaus Iohannis ca, in calitate de sef al Guvernului, are ca obiectiv principal sustinerea intereselor Romaniei si identificarea celor mai bune modalitati de a consolida rolul si profilul tarii noastre pe plan international.

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, a facut un apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze cu "amenintarile" publice la adresa premierului Viorica Dancila. "Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice adresate doamnei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca nu exista niciun motiv ca Viorica Dancila sa demisioneze, așa cum a cerut președintele Klaus Iohannis.”Eu personal n-am vazut și nu vad niciun motiv serios pentru care doamna prim-ministru ar trebui sa demisioneze. Pe de o parte, nu exista niciun…

- Seful deputatilor UDMR, Korodi Attila, a spus luni ca este 'foarte multa conotatie politica' in cererea presedintelui Klaus Iohannis ca premierul Viorica Dancila sa-si dea demisia. 'Presedintele nu are prerogative de a cere demisia, care sa rezulte printr-o procedura constitutionala si prin demisia…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca premierul Viorica Dancila nu are niciun motiv sa isi dea demisia si are toata sustinerea partidului, in contextul cererii facuta de presedintele Klaus Iohannis ca premierul sa demisioneze.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris vineri pe Facebook ca doar Parlamentul poate sa retraga votul de incredere dat premierului, iar președintele nu are nimic de-a face cu aceasta chestiune. Declarația vine dupa Klaus Iohannis a spus ca iși retrage increderea data premierului Viorica…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila, ca singurul in masura sa dea in verdict in privinta prim-ministrului este Parlamentul.

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…