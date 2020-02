Anunţul BNR despre preţurile de Paşte. Cum vor fi influenţate de epidemia cu coronavirus Anuntul BNR despre preturile de Paste. Cum vor fi influentate de epidemia cu coronavirus Legumele, fructele, ouale si cozonacii vor avea de Paste cam aceleasi preturi pe care le aveau si anul trecut. Asta pentru ca inflatia va scadea serios pana atunci, spune Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. El a explicat că preţurile nu vor mai creşte în perioada următoare, iar epidemia din China ar putea avea şi un efect benefic asupra pieţei - tarifele pentru carburanţi sunt în scădere și pot duce la alte ieftiniri. Carnea de miel 21 de lei kilogramul,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

