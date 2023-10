Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 20 septembrie 2023 are, in calendarul activitaților RoadPol Safety Days, obiectivul de a fi o zi fara persoane decedate in accidente rutiere, pe teritoriul tuturor țarilor membre ale organizației Polițiilor Rutiere – ROADPOL. Niciun accident grav nu s-a produs miercuri in județul Vrancea. Ca…

- Peste 130 de cicliști vor pedala, sambata, la ediția a IX-a a evenimentului ciclist ”Mausolee pe bicicleta”. Ediția din acest an va avea plecarea din Odobești, in fața Primariei orașului, tocmai pentru a da posibilitatea participanților de a descoperi locuri și tradiții noi din Vrancea, cum este și…

- Sistemul de iluminat public din comuna Homocea va fi modernizat. Autoritațile locale au scos la licitație execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiții ,Modernizarea iluminatului public in comuna Homocea”. Pentru realizarea investiției din punct de vedere al instalațiilor electrice de utilizare,…

- In județul Vrancea au fost verificate, in primele șase luni din anul 2023, 806 vehicule. Dintre acestea, 38,21% prezentau diferite neconformitați tehnice sau legate de acte și 11% prezentau pericol iminent de accident, se arata intr-un comunicat remis presei de Registrul Auto Roman. Din totalul autovehiculelor…

- Autoturism cuprins de flacari in curtea unei gospodarii din comuna Milcovul Un apel primit astazi, 22 august, in jurul orei 15.00, la numarul unic de urgența 112, semnala o situație de urgența referitoare la faptul ca in curtea unei gospodarii din comuna Milcovul, un autoturism a fost cuprins de flacari.…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a anunțat ca a semnat contractul de finanțare a proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Simion Mehedinți, Soveja“. Finanțarea este asigurata prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). „Am…

- Brigada 282 Blindata „Unirea Principatelor”: Cu prilejul comemorarii a 106 ani de la „Victoria Renașterii Neamului Romanesc din vara anului de foc 1917”, militarii Garnizoanei Focșani au participat, in data de 22 iulie 2022, la manifestarile organizate la mausoleele Eroilor din Maraști și Soveja,…

- Moastele Sfintei Ana, mama Sfintei Fecioare Maria, pastrate din secolul al XV-lea fara intrerupere in Italia, vor ajunge saptamana viitoare in premiera in Romania, in judetul Alba, la lacasuri de cult greco-catolice si ortodoxe. Potrivit unui comunicat transmis, marti, AGERPRES, de catre Arhiepiscopia…