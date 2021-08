Stiri pe aceeasi tema

- Muzica în public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvânt al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, într-un interviu pentru The New York Times. „Muzica este interzisa în Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa…

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anuntat purtatorul de cuvant al islamistilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu pentru The New York Times. „Muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc sa ii pedepsim”.

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu pentru The New York Times. „Muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc sa ii pedepsim”.

- Odata cu revenirea la putere a fundamentalistilor în Afganistan, femeile vor pierde drepturile elementare, sustine o organizatie care lupta pentru drepturile lor și care a reamintit cele 29 de interdicții dure pe care femeile afgane le-au suferit sub regimul taliban între 1996 și 2001.…

- Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Kabul, ca nu vor exista razbunari, deoarece nu poarta nimanui pica, important fiind faptul ca tara a fost eliberata. “Emiratul Islamic - dupa eliberarea natiunii - nu se va razbuna pe…

- Talibanii susțin, marți, la Kabul, o conferința de presa. Este pentru prima data cand aceștia se adreseaza națiunii de la preluarea controlului asupra Afganistanului, noteaza BBC. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid, care apare pentru prima data in fața camerelor, a declarat ca „dupa 20 de ani de…