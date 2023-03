Stiri pe aceeasi tema

- La Survivor Romania 2023 are loc etapa unificarii. In jurnalul sau exclusiv pentru Libertatea, prezentatorul Daniel Pavel anunța ce se intampla in acest moment in competiția din Republica Dominicana, dar dezvaluie și cat de mult muncește el, echipa și cei 15 concurenți ramași in show. „Va salut, cu…

- Razboinicii și Faimoșii nu vor mai fi singuri! Alex Delea, Zanni, Oana Ciocan și Elena Chiriac au revenit la Survivor Romania 2023. Daniel Pavel a anunțat in consiliul de aseara de ce au venit, de fapt, foștii concurenți in Republica Dominicana, care e rolul lor in acest sezon. Marea surpriza a consiliului…

- Zanni și Alex Delea se numara printre norocoșii care au reușit sa caștige mult ravnitul trofeu de la Survivor Romania, in 2021 și 2022. Recent, cele doua vedete și-au surprins fanii cu provocarea lansata prezentatorului Daniel Pavel. Cine sunt concurentele care li se vor alatura in Republica Dominicana.…

- Alex Delea, Zanni, Oana Ciocan și Elena Chiriac au plecat ieri in Republica Dominicana, la Survivor 2023. Foștii concurenți se vor intrece din nou pe trasee. Unii fani n-au fost insa incantați de revenirea lor, au explicat pe rețelele de socializare motivele. Alex Delea, caștigatorul Survivor 2022,…

- Daniel Pavel a anunțat in jurnalul sau de la Survivor Romania 2023 pentru Libertatea ca show-ul din Republica Dominicana a ajuns la jumatate. 10 saptamani au trecut de cand Faimoșii și Razboinicii se dueleaza in jungla. „Mi se pare incredibil, dar este oficial, va pot spune ca tocmai ce am ajuns la…

- Zanni, care a caștigat Survivor Romania in anul 2021, și Alex Delea, care a ieșit invingator la Survivor Romania in 2022, și-au lansat o provocare pe rețelele de socializare: sa se intreaca pe traseele de la Survivor Romania 2023, in sezonul care e difuzat acum la Pro TV. Cei doi s-au provocat unul…

- Sebastian Dobrincu s-a accidentat la Survivor Romania 2023 și a avut nevoie de intervenția medicilor. Concurentul din echipa Faimoșilor lupta contra lui Alin Chirila din echipa Razboinicilor. In ediția de luni, 16 ianuarie, Faimoșii și Razboinicii s-au luptat pentru provizii. Sebastian Dobrincu și Alin…