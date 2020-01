Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de includere in Patrimoniul UNESCO a zonei Rosia Montana trebuie reluata in mod clar, insa o decizie in legatura cu oportunitatea momentului reluarii procedurilor de inscriere a dosarului urmand a fi luata la nivelul Guvernului, a anuntat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu."Valoarea…

- Electroprecizia Electrical Equipment SRL anunta lansarea procedurii de achizitie Masina electrica de injectat mase plastice min. 500 kN care se va finaliza cu incheierea unui contract de furnizare. Procedura de achiziție aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare: Selecție de oferte conform…

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, reluarea procedurii de selectie a reprezentantului Romaniei in cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii si pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. "Avand in vedere faptul ca mandatul actualului reprezentant al Romaniei expira in decembrie…

- Primaria Municipiului Constanta a lansat licitatia publica deschisa prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice SICAP pentru serviciul de proiectare privind elaborarea, avizarea si aprobarea noului Plan Urbanistic General.Documentatia de atribuire a fost verificata de Agentia Nationala…

- Prefectura Bacau a publicat stadiul in care se afla primariile din județ cu pregatirile pentru iarna, cu alte cuvinte cate dintre ele au reușit sa incheie pana la acest moment contracte cu firme specializate. Din sinteza rezulta ca 42 de comune inca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Justitiei a anuntat calendarul și procedura de selecție a procurorilor pentru conducerea DNA, a DIICOT și a Parchetului General. Cererile de inscriere la concurs pot fi depuse pana in 23 decembrie, iar procedura de selecție este programata sa se incheie in 22 ianuarie 2020, cand ar urma ca…

- Ministerul Justiției lanseaza procedura de selecție pentru funcțiile de conducere la Parchetul General, DNA și DIICOT. In prezent, aceste instituții sunt conduse de interimari. Ministrul Catalin Predoiu a transmis un avertisment procurorilor, printr-o scrisoare adresata procurorului general interimar,…

- In 2 decembrie Ministerul Justitiei va lansa procedura de selectie a sefilor de parchete. Decizia vine dupa ce in urma cu doua saptamani, doua asociatii ale judecatorilor au cerut ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, sa nu demareze procedurile privind numirea procurorilor sefi inainte ca legislatia…