- Guvernul de la Paris a decis, miercuri, ca incepand de sambata, 4 decembrie, sa fie reluate zborurile intre Franța și zece țari din sudul Africii. Anunțul vine dupa ce la finalul saptamanii trecute, Franța a suspendat legaturile aeriene cu mai multe state din Africa australa pe fondul ingrijorarilor…

- Noua varianta de Covid, Omicron, continua sa provoace ingrijorare, desi cercetarile asupra sa sunt abia la inceput. Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat ieri persoanelor de peste 60 de ani sau cu comorbiditati grave sa evite calatoriile pentru a nu se infecta.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca interdictiile generale de calatorie nu vor impiedica raspandirea noii variante Omicron a coronavirusului, cerand tarilor sa adopte o abordare bazata pe o evaluare a riscurilor, relateaza AFP . ''Interdictiile generale de calatorie…

- Elvetienii se pronunta duminica asupra legii Covid-19 care a permis instituirea permisului sanitar, la sfarsitul unei campanii electorale furtunoase, politia fiind in alerta in fata a noi manifestatii, scrie Le Figaro. Acest referendum vine in contextul aparitiei noii variante Omicron a coronavirusului,…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza populația! Omicron este noua tulpina mutanta de COVID-19. Specialiștii sunt ingrijorați cu privire la noua descoperire. Cercetatorii au numit-o o ‘varianta ingrioratoare’ care este foarte periculoasa. Noua tulpina mutanta de COVID: Omicron, varianta care…