Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru Ludovic Orban anunta ca ”exista riscul ca Romaniei sa i se interzica sa exporte carne si produse din carne de porc in Uniunea Europeana” din cauza ca Ministerul Agriculturii nu a respectat planul privind combaterea pestei porcine africane pe care si l-a asumat in fata oficialilor Comisiei…

- Presedintele USR Dan Barna si presedintele PNL Ludovic Orban au anuntat luni ca au semnat un acord politic prin care formatiunea lui Barna se angajeaza sa voteze investirea Guvernului in Parlament.

- "Am stabilit un plan de lucru pentru fiecare ministru care se gaseste pe lista ministrilor propusi in cabinetul meu. Candidatii la ministri vor avea discutii cu reprezentantii societatii civile, reprezentantii mediului de afaceri, de asemenea cu reprezentantii organizatiilor profesionale din domeniu.…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban a evitat, joi, sa dea un raspuns in urma imaginilor difuzate de Libertatea, din noaptea tragediei din Colectiv, imagini ascunse de autoritati de opinia publica. Orban a fost intrebat daca va lua masuri, in cazul in care va ajunge la Palatul Victoria, in acest caz de…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, dupa ce a batut palma cu PNL sa voteze in Parlament investirea guvernului Ludovic Orban, ca exista riscul ca votul sa fie tergiversat pana dupa alegerile prezidențiale.„Exista niste riscuri, fara indoiala, pentru ca negocierile…

- "In ultima instanta, ca sa fiu foarte sincer, PNL, eu, in calitate de presedinte al PNL si de premier desemnat, am aratat si arat totodata deschiderea spre dialog, prezint starea de fapt, toate argumentele pentru investirea Guvernului, dar, in mod evident, deciziile le iau formatiunile politice in…

- In ziua in care a fost publicata in Monitorul Oficial decizia CCR care il obliga pe presedinte sa semneze de indata decretele de numire a ministrilor interimari, președintele Romaniei a semnat. Insa nu a semnat ceea ce era obligat sa semneze "de indata", ci alte decrete: - Decret privind eliberarea…

- In ziua in care a fost publicata in Monitorul Oficial decizia CCR care il obliga pe presedinte sa semneze de indata decretele de numire a ministrilor interimari, președintele Romaniei a semnat. Insa nu a semnat ceea ce era obligat sa semneze "de indata", ci alte decrete: - Decret privind eliberarea…