- O persoana din Arad a incercat, in ultimii ani, de 59 de ori sa obtina permisul de conducere, insa de fiecare data a cazut la proba teoretica, acesta fiind si recordul detinut de un candidat din judet, unde promovabilitatea la acest examen a fost in 2023 de aproximativ 40%, potrivit Agerpres.

- Cu toții ne dorim sa devenim șoferi, sa avem propria noastra mașina și sa nu depindem de nimeni, dar nu mulți reușesc sa iși indeplineasca acest vis. Un sucevean se afla in aceasta situație de ceva timp și problema lui nu pare sa aiba rezolvare. Nu a reusit sa ia permisul de conducere nici dupa […]…

- Anul 2024 vine cu schimbari in Codul Rutier! O anumita categorie de romani va fi obligata sa iși reinnoiasca carnetul de conducere o data la doi ani, nu o data la zece ani, așa cum se intampla de obicei. Iata despre ce este vorba și cine este vizat de aceasta schimbare.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect care prevede modificari in ceea ce privește examenul pentru obtinerea permisului de conducere.Examenul teoretic poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu. Propunerea legislativa modifica si completeaza Ordonanta…

- Dupa București, EY Romania organizeaza Conferința anuala de fiscalitate in Timișoara, considerat unul din centrele regionale de afaceri importante ale Romaniei. Conferința EY are loc marți, 30 ianuarie 2024, incepand cu ora 09.00, la Iulius Congress Hall. La eveniment vor fi prezenți specialiștii EY…

- Uniunea Europeana a demarat discuțiile pentru un proiect ce ar implementa o schimbare importanta pentru șoferi. Daca se va transforma in realitate, ar insemna ca dispare permisul de conducere in format fizic din Romania? Ce trebuie sa știe conducatorii auto. Schimbari pentru șoferii din statele membre…

- Uniunea Europeana pregatește introducerea unui permis auto digital, intr-un demers pentru a redefini regulile și standardele din industria auto, Aceasta inițiativa urmarește crearea unei formate standardizate de document digital, care sa inlocuiasca carnetul de conducere fizic și sa fie acceptat in…

- Tinerii entuziaști care aspira sa obțina permisul de conducere au acum șansa sa faca școala de șoferi gratuit, in cadrul celei de-a noua ediții a programului “Permis pentru Viitor”. Acest program inovator este dedicat persoanelor cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani, oferindu-le posibilitatea de…