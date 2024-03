Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de parlamentari a inițiat un proiect legislativ pentru actualizarea Codului Rutier, propunand modificari specifice referitoare la frecvența reinnoirii permiselor de conducere pentru anumite categorii de varsta. Potrivit acestui proiect, persoanele in varsta de peste 70 de ani vor trebui sa iși…

- Codul Rutier pentru anul 2024 sufera modificari semnificative referitoare la regulile de obținere a permisului auto. O schimbare notabila consta in faptul ca proba teoretica poate fi susținuta oriunde in țara, nu doar in localitatea de domiciliu. Aceasta modificare este stipulata intr-o propunere legislativa…

- Indemnizații mai mari pentru persoanele cu handicap in 2024: Ce sume va incasa aceasta categorie de romani Indemnizații mai mari pentru persoanele cu handicap in 2024: Ce sume va incasa aceasta categorie de romani Premierul Marcel Ciolacu a anunțat faptul ca o categorie de romani va beneficia de o majorare…

- In 2024, noul Cod Rutier actualizat prevede sancțiuni mai severe pentru șoferii care depașesc limitele de viteza, inclusiv amenzi mai consistente și posibilitatea suspendarii permisului pentru cei care incalca regulile pe drumurile județene.

- Schimbari Cod Rutier 2024 – șoferii trebuie sa știe ca anul acesta intra in vigoare modificari in ceea ce privește valabilitatea permiselor de conducere. Majoritatea șoferilor vor fi obligați sa iși reinnoiasca permisul dupa 15 ani, in loc de 10, conform noilor norme UE care urmeaza sa fie votate. Noi…

- Vești bune pentru o anumita categorie de tineri romani! Vor putea obține gratuit permise de conducere. Care sunt condițiile și ce acte le sunt necesare celor care vor sa beneficieze de acest program.

- Vești bune pentru o noua categorie de romani care va beneficia de pensii de serviciu. Ei bine, acest statut a fost confirmat prin adoptarea legii in cadrul Senatului. Iata despre cine este vorba!

- Deputații romani au prezentat un proiect de lege menit sa modifice durata de valabilitate a permiselor de conducere pe teritoriul țarii.Potrivit acestei propuneri legislative, se ia in considerare prelungirea perioadei de valabilitate a permiselor de conducere de la 10 la 15 ani. Afla despre ce categorie…