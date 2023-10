Anunt important de la CFR Calatori pentru pasagerii care calatoresc spre /dinspre Viena In perioada 27 octombrie ndash; 17 noiembrie 2023, pentru pasagerii care calatoresc spre dinspre Viena, administratia feroviara MAV Start va asigura servicii de transport cu mijloace auto, intre statiile Szolnok ndash; Tatabanya si retur, acestea ocolind Budapesta, transmite un comunicat pus la dispozitie de CFR Calatori. Iata informarea din data de 19 octombrie 2023: Urmare ultimelor avizari primite de la administratia feroviara ungara MAV Start, in perioada 27 octombrie ndash; 17 noiembrie 202 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru romanii care obișnuiesc sa se deplaseze cu trenul! CFR Calatori a oferit detalii pentru cei care doresc sa iși ia cu ei animalele de companie atunci cand calatoresc. Toți romanii trebuie sa știe aceasta informație. Ce necuvantatoare nu au voie sa urce in tren.

- Astazi, 4 octombrie, urmare a indisponibilitatii infrastructurii feroviare, trenul IR 72 Bucuresti Nord ndash; Budapesta stationeaza in statia Iablanita de la ora 13.30Potrivit CFR Calatori, astazi, 4 octombrie, ca urmare a indisponibilitatii infrastructurii feroviare, trenul IR 72 Bucuresti Nord ndash;…

- Incepand cu data de miercuri, 04 octombrie 2023, pana vineri, 06 octombrie 2023, reprezentantii asociatiilor de proprietari locatari care nu au transmis pana la aceasta data o adresa de e mail pentru corespondenta, sunt invitati la punctele termice stabilite, sa ridice procesele verbale de stabilire…

- Echipele furnizorului de energie electrica vor executa joi ndash; 07 septembrie 2023, lucrari de intretinere si reparatii la nivelul Statiei de Repompare Corbu din judetul Constanta.Avand in vedere acest aspect, in intervalul orar 09.00 ndash; 17.00, se va furniza apa cu presiune redusa in localitate,…

- „Facand astazi evaluarea și bilanțul verii 2023, va spun ca in ultimii 23 de ani, practic din 2011 și pana in prezent, la nivelul verilor a crescut temperatura medie anotimpuala cu aproape 2° fața de media perioadei 1961-1990. 42° in 29 iunie, dar durata consecutiva a zilelor in care avem 40-42° sau…

- Eveniment Tren ramas fara locomotiva in halta Maldaieni / Pasagerii au stat o ora și jumatate fara aer condiționat august 25, 2023 11:39 In cursul dimineții de joi, 24 august, intre stațiile Roșiori Nord – Maldaieni, a avut loc o defectiune tehnica la locomotiva trenului IR 72 București Nord – Timișoara…

- CFR Calatori informeaza ca in zilele cu trafic crescut din minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, este pusa la dispozitia publicului calator intreaga capacitate de transport, tehnic disponibila, pentru asigurarea mobilitatii catre destinatiile dorite.In data de 15 august 2023,…

- Anunț important: Deviere circulație strada Linie Intrucat se vor efectua lucrari de branșamente și canalizare a imobilelor pe strada Linie, este necesara devierea circulației in intervalul orar 08:00-18:00, dupa cum urmeaza: 1. Strada Linie dinspre Poiana, ca ruta ocolitoare catre strazile La Vale,…