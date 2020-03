Stiri pe aceeasi tema

- David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, a facut un anunț important in lupta pe care omenirea o duce impotriva noului tip de coronavirus. „In Israel sunt in faza de testare maști care nu doar ca blocheaza virusul COVID-19, ci il și ucid”, a fost anunțul facut de Ambasadorul Israelului in Romania…

- Romania ajuta R. Moldova in lupta impotriva coronavirusului Foto: Arhiva. România a decis sa ajute Republica Moldova în lupta împotriva coronavirusului. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti anunta ca autoritatile române vor raspunde pozitiv la cererea…

- Deși multe persoane și-au facut stocuri de alcool sanitar, in speranța ca este un bun dezinfectant in lupta cu coronavirusul (COVID-19), insa medicul Adrian Streinu-Cercel a spus ca acesta nu este bun in acest caz. Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat miercuri seara, la Antena 3, referindu-se la…

- Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel explica faptul ca spirtul nu este bun ca dezinfectant și spulbera astfel mitul romanilor. Cerlcel a precizat, la Antena 3, ca dezinfectarea in cazul epidemiei de coronavirus de face cu substanțe pe baza de clor și pe baza de...

- „PSD a fost primul partid care a profitat de-a dreptul jenant de cporonavirus. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a inceput carierea pe un subiect care a panicat populația acestei țari. Ma uit la declarațiile PSD-ului din aceste zile, in care social-democrații folosesc tema coronavirusului pentru a sadi…

- O idee ! Daca intereseaza pe cineva ... va stau la dispoziție! Avand in vedere ca mai toate televiziunile abunda de știri despre lansarea cursei de a produce un tratament sau vaccin impotriva coronavirusului, aș avea de facut cateva sugestii, iar in acest sens dau exemplul anilor 2014/ 2015…

- Printre masurile luate de o primarie din Romania impotriva coronavirusului se numara și curațarea sticlelor icoanelor din biserici, dar și a manerelor scaunelor. Primaria Giroc din județul Timiș transmite ca se folosesc pentru aceasta operațiune doar dezinfectante avizate de Ministerul Sanatații. Reprezentanții…

- In fata unei inerente epidemii de coronavirus, farmaciile dispun de un stoc minimal pentru cererile curente de masti de protectie, fara posibilitatea de a suplimenta, ca urmare a lipsei de stoc la nivel de producatori, anunta Asociatia Distribuitorilor si Retailerilor Farmaceutici din Romania (ADRFR).