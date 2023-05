SC SPEED WASH BUBBLE SRL titular al proiectului ”Construire spalatorie auto tip self wash” propus a se realiza in comuna/satul Damienești, județul Bacau, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care […] Articolul Anunț de mediu SC SPEED WASH BUBBLE SRL a fost publicat in Ziarul de Bacau .