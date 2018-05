Stiri pe aceeasi tema

- Reinscrierea copiilor care merg la gradinita in acest an si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2018 - 2019 va incepe in data de 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai, informeaza Ministerul Educatiei Nationale.

- Ministerul Educației Naționale a oferit amanunte importante pentru toți parinții. Reinscrierea copiilor care merg la gradinita in acest an si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2018 - 2019 va incepe in data de 7 mai.

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 depuse in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat (8 - 26 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel national, 152.953…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 dupa prima saptamana (8-15 martie) din calendarul aprobat. Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, in intervalul menționat anterior, au fost completate și…

- Un numar de 97.021 de cereri au fost depuse in prima saptamana din calendarul de inscriere in invatamantul primar, potrivit unui centralizator al Ministerului Educatiei Nationale. "Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 dupa prima saptamana (8-15 martie) din calendarul aprobat. Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, in intervalul mentionat anterior, au fost completate si…

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu ar putea deveni obligatorii. Proiectul urmeaza sa fie supus votului in Camera Deputatilor.

- Joi, 15 februarie, liderii organizațiilor sindicale din București afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), se vor intalni la Ministerul Educației Naționale (MEN), pentru a solicita ministrului Valentin Popa lamuriri cu privire la intarzierea plații salariilor. Reprezentanții…