- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat la Drobeta Turnu Severin ca dosarul transformatorului care a luat foc in vara anului 2018 la hidrocentrala Portile de Fier I va fi analizat cu maxima atentie si se vor gasi cauzele ce au fost la un pas de a provoca o catastrofa de proportii.

- Un preot nigerian a confundat benzina cu apa sfanta in timpul unei slujbe de vindecare care a avut loc intr-o biserica din Lagos, provocand o explozie uriașa care a ucis șase credincioși.Vezi și: Au pus mana pe PUTERE! Oamenii 'crescuți' de FBI, la șefia Poliției Romane! O explozie…

- Maria Ghiorghiu a facut o profeție șocanta pe blog. Maria Ghiorghiu, profetie teribila. "O vedeta TV trecuta de 40 de ani va fi gasita moarta". Despre cine este vorba "In aceasta dimineața in zori de zi, ma trezește un glas care spune ceva cutremurator. Vedeam in fața ochilor inchiși,…

- El Pais, citat de jurnalemigrant.com, informeaza ca primul accident a avut loc in jurul orei 7.00, miercuri dimineata, pe soseaua CV-13, pe raza localitatii Vilanova d"Alcolea, in dreptul aeroportului Castellon din provincia autonoma Valenciana. Tragedia s-a produs dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal…

- Vestea momentului pentru numeroși romani, dupa ce a fost anunțata o propunere legislativa prin care numeroși romani ar avea de caștigat. Ce se intampla cu tichetele de calatorie și in ce ar putea sa fie transformate ele?

- Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu a postat un mesaj cutremurator pe blogul sau, acolo unde mereu le povestește cititorilor ce i se arata in vis. De aceasta data, Maria Ghiorghiu anunța o adevarata catastrofa și se teme ca ar putea fi vorba și de persoane moarte sau ranite, in urma ei.

- Un avion de marfa AN-12 s-a prabușit vineri dimineața intr-o zona rurala, la 1,5 kilometri de aeroportul Lvov, din vestul Ucrainei. Cinci persoane au murit in momentul in care aeronava efectua o aterizare de urgența, din cauza lipsei de combustibil, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina,…

- Accident grav in aceasta seara pe autostrada A1. Doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut intre Ilia și Deva. Din primele informații se pare ca șoferul unui tir a acroșat doua autovehicule oprite pe banda de urgența. Doi barbați, șoferii autovehiculelor staționate, incercau sa rezolve o…