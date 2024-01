Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de marți, 23 ianuarie 2024, prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie - 19 februarie 2024. Iata cum va fi luna februarie a acestui an!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de luni, 22 ianuarie 2024, mai multe avertizari valabile pana la miezul nopții in 11 județe din țara. Sunt așteptate fenomene meteo periculoase!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora! Meteorologii au emis mai multe avertizari Cod portocaliu și galben de ninsori și viscol puternic, care vizeaza aproape toate județele țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ca in urmatoarele zile ne putem aștepta la lapovita, zapada si vreme rece in mai multe județe din țara. Iata ce a prognozat Elena Mateescu, direct ANM,…

- In contextul atentionarilor de COD GALBEN si COD PORTOCALIU de vreme severa emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit carora de astazi, 25 noiembrie a.c., si pana maine, 26 noiembrie a.c., ora 16:00, in regiunile sudice, sud estice si in zona montana, se vor inregistra intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un nou anunț! Meteorologii au emis o atentionare nowcasting Cod portocaliu de vant puternic valabila pentru mai multe zone ale Romaniei. Iata ce zone sunt afectate și pana cand ramane in vigoare atenționarea!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pentru zeci de localitati din șase judete. Iata ce zone sunt afectate!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat ca vom avea parte de Cod portocaliu de vant in trei județe ale țarii. Iata ce zone sunt afectate!