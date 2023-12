Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data…

- Miercuri, 20 decembrie, va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. In cele ce urmeaza, lista proiectelor aflate pe ordinea de zi: 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 03 noiembrie 2023. 2. Aprobarea…

- O noua sedinta a CLM Buzau, o noua incercare a gastii penale de la Palatul Comunal de a sifona banii publici. Iata Ordinea de zi a sedintei de astazi, 29.11.2023, ora 10:00. ART.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, la data de 29 noiembrie 2023, ora 10:00, sedinta…

- In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 22 , luna noiembrie , anul 2023, ora 12, in localitatea...

- Membrii Biroului permanent s-au intrunit in ședința și au aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din data de 9 noiembrie. Deputații vor dezbate opt proiecte de armonizare a cadrului normativ național cu prevederile legislației UE, printre care: modificari la Legea cu privire la gazele naturale și…

- In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.10.2023,…

- DISPOZIȚIE Nr. 1206 din 20.10.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in ședința ordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;…

- 36 de proiecte de hotarare, plus punctul “Diverse” este pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Satu Mare. Consilierii se vor intalni in sedinta, in ziua de 26 octombrie, la ora 14.00. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de indata a Consiliului Local al…