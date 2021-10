Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a fost intervievata de postul de televiziune Al Jazeera cu privire la rolul EPPO și la provocarile pe care le are in calitate de procuror in cadrul noii instituții create. S-a subliniat scopul crearii EPPO, infracțiunile investigate de…

- Firmele de construcții vor ramane fara facilitatile fiscale: cea mai importanta este legata de salarii. Care este motivul Firmele de construcții raman fara facilitați fiscale. PNRR nu mai permite mentinerea masurilor aplicate din 2019. Programul PNRR, prin care Romania poate lua 29 mld. euro de la Uniunea…

- Parinții ar trebui sa ceara și sa aiba acces la o situație referitoare la profesorii care s-au vaccinat: Ce spune ministrul Sanatații Parinții ar trebui sa ceara și sa aiba acces la o situație referitoare la profesorii care s-au vaccinat: Ce spune ministrul Sanatații Faptul ca exista un numar mare de…

- Deși noul ministru de finanțe a spus imperativ, din prima zi de mandat, sa nu mai fie intrebat despre firmele familiei sale, apar documente in care am descoperit ca nu ajung 10 emisiuni sa vi le spunem pe toate.Familia Vilceanu are o istorie politica și de afaceri extrem de interesanta in județul Gorj…

- Deși noul ministru de finanțe a spus imperativ, din prima zi de mandat, sa nu mai fie intrebat despre firmele familiei sale, apar documente in care am descoperit ca nu ajung 10 emisiuni sa vi le spunem pe toate.Familia Vilceanu are o istorie politica și de afaceri extrem de interesanta in județul Gorj…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca Guvernul a aprobat doua ordonanțe privind gestionarea deșeurilor și a ambalajelor și ca saptamana viitoare va fi adoptata o Ordonanța de Urgența pentru regimul deșeurilor. Actele normative reglementeaza reguli și principii stricte privind reciclarea și depozitarea…

- Noi imagini cu frauda sin Sectorul 1 au fost difuzate, luni seara, de Romania TV. In inregistrari se observa cum, la indicațiile unui procuror, șeful Biroului Electoral din Sectorul 1, un individ scoate din sala de depozitare a voturilor, un sac. Pe de alta parte, procurorul umbla…

- Catalin Borcoman, procuror in cadrul Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, a declarat ca la nivelul instituției au fost sesizate numeroase cazuri privind presupuse infracțiuni ce au fost comise in Romania, potrivit unui interviu acordat marți pentru Adevarul.„ Inca din primele zile am…