Anularea facilităţilor fiscale pentru IT sau construcţii a încins spiritele. Întrebarea de 1000 de puncte care se ridică Anularea facilitatilor fiscale pentru IT sau constructii a incins spiritele, pentru ca este invocat principiul nediscriminarii, al conditiilor egale pentru toata lumea: Ar trebui aplicata aceasta regula peste tot si sa fie anulate Prima casa, IMM Invest sau alte interventii ale statului in economie? In disputa eliminarii facilitatilor fiscale pentru IT, constructii sau agro dintre jucatorii din economie si macroeconomisti sunt invocate doua principii: jucatorii din piata, pe de-o parte, spun ca este vorba de politica industriala pentru a accelera sectoare strategice, iar pe de alta parte economistii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anularea facilitatilor fiscale pentru IT sau constructii a incins spiritele, pentru ca este invocat principiul nediscriminarii, al conditiilor egale pentru toata lumea: Ar trebui aplicata aceasta regula peste tot si sa fie anulate Prima casa, IMM Invest s

- Efectele eliminarii facilitaților fiscale din IT, construcții și sectorul agroalimentar nu sunt aceleași, nici pentru angajați, dar nici pentru angajatori. Ordonanța de guvern pe care se lucreaza pentru eliminarea acestor facilitați ne spune ca sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii…

- Firmele din agricultura si cele din constructii se vor confrunta cu grave probleme, daca Guvernul le va elimina facilitatile fiscale de care beneficiaza in prezent. Scaderea salariilor si exodul fortei de munca sunt doua dintre consecintele pe care le-au identificat reprezentantii celor doua domenii,…

- Intrucat cele mai mari salarii, de peste 11.000 de lei, sunt in sectorul IT, patronatul IMM-urilor apreciaza ca facilitatea privind scutirea de impozit, care este de 10 ani, și-a atins maximumul. Pe de alta parte, ”in legatura cu ridicarea facilitaților in cele doua domenii – construcții și agricultura…

- Angajații din construcții vor protesta in Piața Victoriei, in data de 26 iulie, din cauza ca Guvernul vrea sa implementeze inca de la 1 septembrie... The post Angajații din construcții se pregatesc de proteste. Eliminarea facilitaților fiscale este motivul principal al pichetarii Guvernului appeared…

- Romania a ajuns tot mai dependenta de importul de materiale de construcții. Iar prețurile sunt pe masura. Aproximativ 70% din oțelul beton, țevi, table și alte materiale le cumparam din Turcia, Bulgaria, Grecia și alte țari europene.

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca, secretarul general Lucian Bode, prim-vicepresedintii PNL, ministri si secretari de stat ai partidului participa, luni dimineata, de la ora 8.00, la sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale.De la ora 9.00 este programata sedinta conducerii liberale,…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale. Reamintim ca și angajații din anumite sectoare IT, fie ca lucreaza in mediul privat sau la stat,…