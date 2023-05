Stiri pe aceeasi tema

- Compania franceza Zephalto a anunțat ca dorește sa creeze un restaurant in spațiul cosmic. Proiectul de turism spațial a fost fondat de catre Vincent Farret d’Asties care a pus deja la vanzare bilete pentru capsula presurizata Celeste. Cei care iși doresc sa aiba parte de o experiența unica in spațiul…

- F.T. „Marcam un eveniment important in istorie – ingroparea capsulei timpului in fundația viitoarei sali de sport a Centrului Montan Sinaia”, scriu reprezentantii Centrului Montan Sinaia intr-un comunicat de presa. In acest context, au fost ingropate in „capsula timpului” urmatoarele cuvinte scrise…

- Viata complicata a lui Oona Lockhart Este Revelionul 1982, iar Oona Lockhart are toata viața inainte. La miezul nopții va implini nouasprezece ani, iar lunile care vin par sa fie foarte importante.

- SpaceX, compania de rachete a lui Elon Musk, a lansat joi dimineata devreme (ora locala) un echipaj format din patru persoane pentru o calatorie catre Statia Spatiala Internationala, un cosmonaut rus si un astronaut din Emiratele Arabe Unite alaturandu-se celor doi membri ai echipajului NASA pentru…

- Dupa eșecul cu FCSB de duminica, Marius Croitoru a adunat 11 meciuri consecutive in Liga 1 pe banca celor de la FC Argeș fara victorie. Sub comanda lui, piteștenii s-au transformat dintr-o echipa care spera la play-off in una care se lupta pentru salvarea de la retrogradare. ...

- Comisia Europeana obliga Guvernul sa majoreze din nou salariul minim pana anul viitor. Astfel, conform Directivei Europene care incearca sa reglementeze puterea de cumparare in statele europene, romanii ar trebui sa primeasca cel puțin 1300 de lei in plus la salariu, astfel incat veniturile sa acopere…