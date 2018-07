Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de sanatate a inregistrat anul trecut un numar de 58.600 de medici, in crestere usoara fata de anul precedent, ceea ce inseamna ca unui medic i-au revenit in medie 335 de locuitori, releva datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, activitatea din sistemul …

- Veniturile disponibile ale populației au crescut în primul trimestru al anului curent cu 10,3% fața de aceeași perioada a anului trecut și au constituit în medie 2353 de lei lunar pentru o persoana, transmite IPN. Potrivit Biroului Național de Statistica, câștigurile…

- In anul 2017 numarul divorturilor care au avut loc in Romania a fost in creștere fața de anul precedent. Care a fost cel mai invocat motiv de divorț de cele 31.000 de cupluri care și-au spus adio in fața unui judecator. In mediul urban, in anul 2017, s-a inregistrat un numar dublu de divorturi fata…

- Profesori performanti de la scoli din mediul urban ar putea preda si in mediul rural, finantarea platii acestora urmand sa fie asigurata printr-un proiect cu fonduri europene, a declarat luni, la Suceava, ministrul Educatiei, Valentin Popa. Ministrul a precizat ca intentioneaza sa propuna ''un…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cere medicilor sa nu amane tratamentele pacientilor, chiar daca sunt probleme cu functionarea cardului de sanatate. Solicitarea vine dupa ce in ultimele zile mai multi medici de familie s-au plans ca sistemul informatic al cardului este mai mult blocat. Ei au…

- Datele INS arata ca activitatea din sistemul sanitar (public si privat) se desfasoara in peste 60 mii unitati sanitare (49 mii - mediul urban si 11 mii - mediul rural). Pe principalele categorii de unitati, reteaua sanitara a dispus in anul 2016 de aproximativ: 570 spitale, 800 de centre de diagnostic…

- Anul trecut, vasluienii din mediul rural racordați la sistemul public de alimentare cu apa au reprezentat doar 26% din totalul populației. Deși pare incredibil, mulți dintre vasluienii care locuiesc in mediul rural folosesc apa din puțuri, lacuri sau rauri ca sa se spele și sa gateasca. Potrivit statisticilor…