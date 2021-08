Anul Omagial Iorga. Cu prilejul Praznicului Sfintilor Martiri Brancoveni: N. Iorga – Osandit sa nu faca politica armelor, Constantin Brancoveanu a facut in schimb marea politica a culturii

Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa sarbatoarea Sfanta Maria Mare, crestinii ordocosi ii praznuiesc, luni 16 august, pe Sfinții Martiri Brancoveni Constantin Voievod cu fiii sai, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache. Domnia lui Constantin Brancoveanu a inceput sub semnul apariției Bibliei in limba romana,…

- Polihistor fara seaman in istoria umanitatii, pentru Nicolae Iorga nu exista, practic, un domeniu al activitatilor umane asupra caruia sa nu se fi oprit, din perspectiva existentei si evolutiei istorice a acestuia; dupa cum, nu mai putin, incadrarea unuia sau altuia nu doar contextului epocii in cauza…

- „Conform procedurii, in Statele Unite, așa e sistemul judiciar la ei, atunci cand ești arestat 24 de ore urmand a fi deferit unei instanțe, unui judecator de regula se urmeaza procedura urmatoare: amprentare la toate cele 10 degete ale mainilor, fotografie fața și profil și scarița celebra prin care…

- In timp ce liberalii se bat pe funcții, Marcel Ciolacu, președintele PSD, publica imagini din propria bucatarie. „Live cooking cu Filip și Mihai. Hector este ajutor de bucatar”, scrie liderul PSD pe Facebook, alaturi de cateva imagini.

- Din propria experiență vă sfătuiesc: evitați tot ce ține de politica și partide politice. Politicienii din Romania de azi doar se folosesc de naivitatea tinerilor. Eu am intrat in politica hotarat sa schimb mersurile bolnave, post decembriste. La fel cum am renunțat eu, mai sunt mulți alții care…

- Vesmintele traditionale ale Republicii Moldova vor fi in aceasta duminica in centrul atentiei. La 27 iunie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii va organiza festivitatea consacrata Zilei Nationale a Portului Popular, ediția 2021.

- AEP a mai transmis ca, in aceasta perioada, banii s-au dus, cu precadere, pe cheltuieli pentru presa si propaganda. PNL se afla pe primul loc la cheltuirea banilor pentru propaganda, cu un procent de 66% din totalul banilor primiti. In schimb, partidul a oferit un procent de 10% pentru consultanta politica…

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a reactionat dupa ce Arhiepiscopia Tomisului a organizat un eveniment prin care a ridicat problema reinfiintarii unei mitropolii la Tomis si a precizat ca posibilele reactii "inadecvate pe aceasta defuncta tema nu vor mai beneficia de niciun comentariu oficial",…