ÎPS Teodosie îl acuză pe Bănescu de modificarea Bibliei IPS Teodosie il acuza pe Vasile Banescu de modificarea Bibliei. Reactia vine dupa ce Banescu a publicat pe pagina sa de socializare o postare legata de instituirea de catre IPS Teodosie a trei zile de post si rugaciune. „«Acest neam de demoni nu iese (din unii) decat cu rugaciune si post.» De asemenea, lui Vasile Banescu i se cere sa isi faca public CV-ul. Comunicat de presa cu mai multe intrebari pentru purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane „Luand ca referinta doar doua versiuni in limba romana contemporana ale Sfintei Scripturi (Biblia sau Sfanta Scriptura tiparita cu binecuvantarea Preafericitului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radio Romania Cultural a difuzat de ceva timp marturii ale oamenilor de cultura romani care au facut inchisoare politica in anii dictaturii comuniste. Publicul are posibilitatea si acum sa asculte zilnic voci ale unor intelectuali precum Valeriu Anania, (Bartolomeu Anania, arhiepiscop al Vadului, Clujului…

- Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie le-a cerut organizatorilor mitingului pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, care era programat sambata dupa-amiaza in municipiul Constanta, sa renunte la demersul lor. Cererea lui a venit dupa anunțul ca va fi judecat de Sfantul Sinod al BOR pentru „tulburarea…

- In cea de-a douazecea zi a lui Gerar, in anul mantuirii 2024, cel care a fost iubitor de carte, de Biserica și de Neam, vrednic arhiereu al Bisericii lui Hristos, primul Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, om de cultura, scriitor, poet, eseist și dramaturg al literaturii romanești,…

- Luni, 4 decembrie, a avut loc hramul bisericii din subteranul Salinei Ocna-Dej. An de an, credincioșii, in mare parte lucratori ai salinei, se aduna la lacașul de cult pentru a o praznui pe sfanta lor ocrotitoare. Cu aceasta ocazie, Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului…

- Reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au informat ca isi mentin punctul de vedere privind nevinovatia arhiepiscopului Teodosie, referitor la inceperea urmaririi penale a acestuia de catre procurorii anticoruptie, pentru cumparare de influenta. „Aspectele mentionate de catre domnii procurori probabil…

- Ziua naționala a Romaniei a fost intre 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, intre 1948-1989, ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgata de președintele Ion Iliescu și publicata in Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptata ca zi naționala și sarbatoare…

- Nadia Comaneci, 62 de ani, le-a urat romanilor de Ziua Naționala sanatate, bunastare și prosperitate. „Zeița de la Montreal”, așa cum e supranumita fosta mare gimnasta, locuiește de mai bine de 20 de ani in Norman, un orașel de langa Oklahoma City, SUA. „La multi ani, Romania! La multi ani, dragi romani!…

- Peste 2.400 de militari și angajați din MApN, MAI, SRI, STS și Administrația Naționala a Penitenciarelor vor participa vineri, 1 decembrie, la ora 11.00, la parada militara organizata la Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Nationale.La parada de 1 Decembrie vor defila și aproximativ 130 de mijloace tehnice…