A fost saptamana proiectelor finanțate prin PNRR, afirma ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care trece in revista, sambata, contractele semnate in ultimele zile.

Datorita adoptarii planului sau teritorial pentru o tranziție justa, Romania va primi 2,14 miliarde de euro din Fondul pentru o Tranziție Justa, pentru a sprijini o tranziție climatica justa catre o economie mai atractiva și mai verde, a anunțat Comisia Europeana, relateaza Rador.

Marți au fost semnate 17 contracte finanțate prin PNRR pentru reparații de tip Quick Wins pentru 67 de kilometri de cale ferata, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21%, fata de aceeasi perioada a anului 2021.

Fostul ministrul USR al Transporturilor, Catalin Drula, i-a spus marți actualului ministru, Sorin Grindeanu (PSD), ca in perioada in care era in opoziție „i-a rupt fașul".

O noua serie de certificate negative intermediare pentru antreprenori a fost emisa de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe lista aflandu-se firme la al doilea "cartonas galben", a anuntat vineri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor a declarat miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, dupa ce liderul USR Catalin Drula i-a lansat public un pariu ca ii da o sticla de vin daca va cheltui 7 miliarde de lei pe infrastructura rutiera, ca se vor cheltui 8,8 miliarde, deci il asteapta…

Premierul Nicolae Ciuca anunta ca miercuri va semna alaturi de comisarul european pentru Coeziune si Reforme, Elisa Ferreira, un nou acord de parteneriat, in baza caruia Romania va beneficia de finantari de 31 de miliarde de euro.