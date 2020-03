Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala se alatura si anul acesta campaniei "Earth Hour" - Ora Pamantului, astfel ca sambata seara, in intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul Palatului Cotroceni va fi intrerupt. Ora Pamantului ("Earth Hour"), marcata in acest an la 28 martie, in intervalul orar…

- Ora Pamantului Earth Hour , marcata in acest an la 28 martie in intervalul orar 20.30 21.30 este cea mai mare manifestare voluntara de mediu din istoria omenirii.Miscarea Earth Hour a fost initiata de World Wide Fund for Nature WWF Fondul mondial pentru natura , care deruleaza proiecte pentru conservarea…

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour- Ora Pamantului. Stinge lumina de Ora Pamantului, sambata, 28 martie 2020, de la ora 20:30 pana la 21:30,…

- Peste 70% dintre utilizatorii de streaming nu conștientizeaza legatura dintre consumul de date online și consumul de energie; Urmarirea de materiale video pe platformele de streaming reprezinta 80% din traficul global de date; Majoritatea internauților subestimeaza consumul de energie al centrelor de…

- Localitatile din zona Moldovei care au inregistrat pagube in urma inundatiilor din vara anului 2018 pot beneficia de sprijin financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, potrivit unui comunicat de presa transmis, de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA). Articolul…

- Piața imobiliara pare a beneficia și in acest an de creștere. Anul 2019 s-a incheiat și el cu o cerere in creștere, dar numarul tranzacțiilor cu locuințe a scazut fața de 2018. De asemenea, perioada de tranzacționare pentru apartamente a crescut in 2019 – potrivit portalului imobiliare.ro -, la 93 de…