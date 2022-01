Anul 2021 a fost cel mai bun din istorie pentru piața de capital din România Piata de capital din Romania a consemnat in 2021 cel mai bun an din istorie si a inregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare, potrivit unui raport al Bursei de Valori Bucuresti. “Suntem intr-un moment foarte bun pentru piata de capital, care a consemnat in 2021 multiple recorduri pe diferite paliere, si putem spune ca bursa romaneasca a avut unul dintre cei mai buni ani din istorie. Ne aflam intr-un moment semnificativ atat din punct de vedere al performantei, cat si din punct de vedere istoric pentru ca pe 1 decembrie 2022 se implinesc 140 de ani de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

