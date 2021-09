Anul 2021 a avut cea mai caldă vară din Europa. Prognoze îngrijorătoare Anul 2021 a avut cea mai calda vara din Europa. Prognoze ingrijoratoare In anul 2021 a fost inregistrata cea mai calda vara din Europa. La scara globala, august 2021 a fost, alaturi de august 2017, a treia cea mai calda luna. Alarma pentru criza climatica n-a fost data doar de focurile devastatoare din Canada, flacarile care au ars mii de hectare in Siberia, inundatiile din Germania si […] Citește Anul 2021 a avut cea mai calda vara din Europa. Prognoze ingrijoratoare in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

