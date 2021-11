Antreprenoriatul în școlile profesionale a trecut de Comisia pentru învățământ Proiectul de lege inițiat de Ana-Loredana Predescu, deputat PPU (social-liberal), afiliat Grupului PSD, ce prevede dobandirea de competențe antreprenoriale și financiare de baza in invațamantul profesional și tehnic, pe toata durata anilor de studiu, a fost adoptat cu unanimitate de voturi la Comisia pentru invațamant a Camerei Deputaților. Inițiativa raspunde nevoii de adaptare a programei școlare la cerințele de pe piața muncii și readuce in atenția parinților și a elevilor importanța unei meserii, in contextul in care afacerile romanești nu se mai pot susține din cauza lipsei de personal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

