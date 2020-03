Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii sunt motorul economic global, dar au atat de puțin de spus atunci cand vine vorba de legislație sau de o strategie pentru a sprijini IMM-urile. In Romania, din 800.000 companii active, doar 40.000...

- ​Firmele care s-ar folosi de stuația de criza coronavirus COVID-19 pentru a crește nejustificat prețurile la produse și servicii risca amenzi și alte sancțiuni din partea Consiliului Concurenței, care a anunțat vineri ca urmarește atent situația. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Cum numarul persoanelor infestate cu Coronavirus (Covid19) crește pe zi ce trece, reprezentantii platformei online romanesti Termene.ro explica ce masuri au luat pentru a un mediu sigur de lucru pentru angajații lor, dar si pentru a putea oferi in continuare servicii catre clienții și partenerii firmei.

- Al 45-lea caz este un barbat de 20 de ani din Iași. A venit din Italia pe 10.03.2020 și a intrat in carantina la Satu Mare. Este asimptomatic. și in aceasta aseara va fi transportat cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. A venit cu mașina in care mai era o persoana, care la test a ieșit negativ,…

- Treizeci de scoli din capitala Atena si imprejurimi au fost inchise luni pentru o perioada de 15 zile ca ”masura de precautie” impotriva raspandirii epidemiei cu noul coronavirus, care a provocat 73 de imbolnaviri in Grecia. Si guvernul albanez a decis luni inchiderea timp de 15 zile a scolilor, anularea…

- In Romania, pana in prezent, trei persoane au fost diagnosticate cu COVID 19, dintre care o persoana a fost declarata vindecata dupa ce au fost negative rezultatele la testele realizate conform procedurilor medicale . Cele doua persoane purtatoare ale virusului COVID 19 coronavirus sunt internate in…

- Bilanțul deceselor și al numarului de persoane infectate cu coronavirus crește de la o zi la alta. In acest context, mai vin doua vești ingrijoratoare: un expert in boli infecțioase afirma ca epidemia ar putea dura și un an intreg, iar China ar putea ajunge in situația in care sa nu-și mai poata ingriji…