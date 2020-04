Stiri pe aceeasi tema

- "A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata,…

- CEO-ul companiei, Elon Musk, a anuntat pe Twitter ca fabrica localizata in Buffalo, New York, va fi reconvertita pentru a produce ventilatoare, necesare tratarii pacientilor infectati cu COVID-19.

- Compania Apple va dona 9 milioane de maști de protecție pentru a ajuta la stoparea pandemiei de coronavirus in SUA, a anunțat Mike Pence, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii.Tim Cook, CEO la Apple, a vorbit cu Donald Trump, președintele SUA. Cook se alatura astfel lui Mark Zuckerberg, CEO Facebook,…

- Intr-un interviu acordat in cadrul programului de televiziune „Fox News Sunday”, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a explidcat ca lichiditatile suplimentare vor avea ca scop ajutarea unui numar cat mai mare de afaceri americane in urmatoarele 90 pana la 120 de zile, conform Business…

- Politicienii americani Joe Biden si Bernie Sanders au criticat, in timpul primei lor dezbateri in doi, desfasurata duminica, maniera in care presedintele Donald Trump a gestionat criza provocata de coronavirus si au prezentat viziuni alternative asupra modului in care ar trebui administrata tara…

- Criza provocatAƒ de epidemia de coronavirus din Italia A®mpinge locuitorii E›Aƒrii din mai multe zone sAƒ ia cu asalt magazinele pentru a-E™i face provizii. De la conserve pA¢nAƒ la legume E™i carne proaspAƒtAƒ, coE™urile pline ale clienE›ilor lasAƒ A®n urma lor...

- Cantarețul de muzica de petrecere Alessio, caci despre el este vorba, și familia lui au fost obligați sa ramana in Cremona, din cauza virusului mortal. Italia este in alerta maxima, dupa ce numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a explodat, iar autoritațile au fost obligate sa ia masuri draconice…

- Donald Trump i-a adus miercuri un omagiu "geniului" Elon Musk, creatorul masinilor electrice Tesla si al companiei spatiale SpaceX, intr-un interviu in care presedintele american cere sa fie aparati marii investitori din istorie, relateaza AFP. "El este bun la rachete, de fapt. Nu am mai…