Stiri pe aceeasi tema

- Romania exporta trei sferturi din ceea ce produce sectorul IT, in timp ce consumul intern de tehnologie „sta pe loc”, spune Teodor Blidarus, presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS).

- Piata interna de software si servicii IT a crescut in 2017 cu doar 2,1% fata de anul trecut, ajungand la 975 milioane de euro, in timp ce exporturile au avansat cu 14% la 3 mld. euro, conform unui studiu realizat de compania de cercetare si consultanta Pierre Audoin Consultants si Asociatia Patronala…

- LIFE IS HARD, frima clujeana listata la Bursa de Valori București – piața AeRo – va investi anul acesta 5 milioane lei in dezvoltarea OKEY.ro, platforma de management al afacerii dedicata start-up-urilor si IMM-urilor din Romania. Suma provine din finanțare europeana și va permite companiei dezvoltarea…

- 59 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra și Midia Navodari – Poarta Alba. Acestea din urma asigura conexiunea portului Constanța, de pe litoralul Marii Negre, cu fluviul Dunarea, in regiunea de sud-est a Romaniei. "Proiectul…

- Silcotub SA este singura societate comerciala din judetul Salaj prezenta in Top 100 cele mai profitabile companii din Romania in anul 2017, intocmit de catre revista Capital. Cu un profit net de 84,92 milioane de lei (in scadere cu 49 milioane de lei fata de anul trecut), producatorul de tevi fara sudura…

- ♦ Festivalurile Untold (Cluj-Napoca), Neversea (Constanta), Electric Castle (Cluj-Napoca) si Summer Well (Bucuresti) au realizat anul trecut incasari de aproape 100 de milioane de lei din vanzarea de bilete si din contractele de sponsorizare ♦ Untold, cel mai important dintre cele patru, aproape si-a…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda un imprumut de 68 de milioane de euro producatorului de aparate electrocasnice Arctic pentru finantarea constructiei unei fabrici de mare capacitate axata pe productia de masini de spalat in localitatea Ulmi, judetul Dambovita, a anuntat vineri compania,…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda un imprumut de 68 de milioane de euro producatorului de aparate electrocasnice Arctic pentru finantarea constructiei unei fabrici de mare capacitate axata pe productia de masini de spalat, cu ajutorul unor tehnologii avansate de fabricatie si a eficientei date…