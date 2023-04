Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, se simte inca "indreptatit" si "se pregateste pentru sezonul urmator", a raspuns el vineri cand a fost intrebat despre viitorul sau."Da, ma simt indreptatit sa fiu in continuare antrenorul lui Paris SG", a asigurat tehnicianul, care a fost…

- Clubul Alanya Kestelspor, care activeaza in TFF 3. Lig, in Turcia, a anuntat ca la intoarcerea de la un meci echipa a suferit un accident, in urma caruia au fost ranite 15 persoane.Accidentul a avut loc duminica dimineata, la ora 04.20, in apropiere de Alanya. Au fost raniti, dintre pasagerii microbuzului…

- Castigarea campionatului Frantei nu trebuie "minimalizata", a declarat vineri antrenorul lui Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, dupa eliminarea din Liga Campionilor si cu o zi inaintea meciului de la Brest, ce va avea loc in etapa a 27-a din Ligue 1.Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca…

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, nu poate conduce antrenamentul de joi, deoarece are gripa, a anuntat clubul din capitala Frantei, potrivit news.ro.

Antrenorul echipei Romaniei, Eugen Apjok, a declarat ca infrangerea suferita in fata Portugaliei (20-38), in Rugby Europe Championship 2023, reprezinta o lectie care trebuie invatata, potrivit Agerpres.

Fostul jucator al echipei Bayern Munchen, Lothar Matthaus, prezice, deloc surprinzator, o calificare a gruparii bavareze in fata celor de la Paris Saint-Germain, dupa duelul din optimile Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a negat faptul ca Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar in aceeași echipa ar avea un impact negativ asupra echilibrului echipei, in condițiile in care brazilianul a fost exclus de la meciul de miercuri, de la Montpellier.

Cristiano Ronaldo va fi capitanul echipei formate din cei mai buni jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal, doua cluburi saudite, care vor intalni Paris Saint-Germain intr-un meci amical. Mult asteptatul duel dintre Cristiano Ronaldo si Lionel Messi va avea loc joi, la Riad.