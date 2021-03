foto: DolceSport Antrenorul dejean Adrian Falub a preluat CSM Reșița, formație care evolueaza in play-out-ul Ligii a II-a. ”Bun venit, Adi Falub! Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul Adi Falub (49 ani), avand ca obiectiv menținerea in Liga a-2-a. Adi Falub a mai antrenat echipe precum Universitatea Cluj – 3 mandate, Sportul Studențesc, Unirea Alba-Iulia, A.S.A Targu-Mureș, Concordia Chiajna, UTA Arad. De asemenea a obținut și 4 promovari. Din acestea,3 promovari au fost din Liga 2 in Liga 1 și una din Liga a-3-a in Liga a-2-a. Cele 3 promovari in Liga 1 au fost realizate cu formațiile…