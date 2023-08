Stiri pe aceeasi tema

- Kievul vrea avioane de lupta americane cat mai repede posibil, dar primii piloti care urmeaza sa fie instruiti pentru a le manevra probabil ca nu vor fi pregatiti sa le piloteze mai devreme de vara anului viitor, scrie The Washington Post intr-un articol in care mentioneaza inclusiv centrul de pregatire…

- Politistii constanteni au facut perchezitii la persoane suspectate ca au obtinut ilegal fonduri pentru decontarea cheltuielilor de hrana si cazare pentru cetateni ucraineni. Prejudiciul depaseste un milion de lei. ”Cetatenii straini in cauza nu au intrat vreodata pe teritoriul Romaniei sau nu s-au aflat…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, un numar de 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. ”In ultimele 24 de ore, un cetatean ucrainean a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza…

- Piloții ucraineni vor fi antrenați sa zboare pe avioane F-16 in Romania. Decizia a fost luata in ședința CSAT de ieri. „In cadrul sedintei CSAT a fost analizata si implicarea Romaniei intr-un proiect transatlantic nou, si anume crearea in tara noastra a unei facilitati de instruire a pilotilor pentru…

- Autoritațile romane de frontiera au depistat trei militari ucraineni inarmați, in apropiere de Vișeul de Sus. Mai intai, mai mulți cetațeni ucraineni au fost gasiți de polițiștii de frontiera maramureșeni, dupa ce au trecut ilegal granița și au ajuns in zona Valea Vaserului. Ei au fost duși la sediul…

- Romania s-a despartit luni de avioanele sale de vanatoare de tip MiG-21 LanceR, care au fost inlocuite cu avioane de vanatoare americane de tip F-16, mai moderne, insa Kievul ”nu s-a aratat interesat” de MiG-uri, relateaza AFP. Inlocuirea aeronavelor vine in contextul unei consolidari a flancului de…