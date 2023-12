Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite avertizeaza ca situația din Cisiordania se deterioreaza rapid și indeamna Israelul sa "puna capat crimelor ilegale" impotriva populației palestiniene", relateaza The Times of Israel. Secretarul de stat american Antony Blinken urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 5 noiembrie, ca atat timp cat ostaticii luați de Hamas pe 7 octombrie sunt in continuare in captivitate, luptele vor continua, relateaza Reuters și Al Jazeera.„Nu va exista nicio incetare a focului fara intoarcerea ostaticilor noștri. Le spunem…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat marti Iranul, spunand ca Statele Unite vor actiona rapid si „decisiv” in cazul oricarui atac, relateaza AFP si Reuters. Blinken s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU pe fondul ingrijorarilor comunitatii internationale privind o posibila extindere…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a avertizat marti, 24 octombrie, Iranul, spunand ca Statele Unite vor actiona rapid si „decisiv" in cazul oricarui atac, informeaza agențiile AFP si Reuters, preluate de Agerpres.Blinken s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU pe fondul ingrijorarilor…

- Antony Blinken isi va prelungi turneul in Orientul Mijlociu si se va intoarce luni in IsraelSecretarul de stat american, Antony Blinken, se va intoarce luni in Israel, prelungind cu o zi turneul sau in Orientul Mijlociu, a anuntat un inalt oficial al Departamentului de Stat, in timp ce Israelul se…

- Secretarul american al apararii a sosit la Tel Aviv pentru a se intalni cu lideri guvernamentali de rang inalt si pentru a vedea la fata locului o parte din armele si asistenta de securitate americane pe care SUA le-a oferit rapid Israelului dupa atacul Hamas din sudul țarii, relateaza Times of Israel,…

- Armata SUA a declarat luni ca va avea nevoie de aprobarea Congresului pentru a obtine fonduri suplimentare pentru a se asigura ca planurile de productie si achizitie de munitii ale Pentagonului pot satisface simultan nevoile Israelului si Ucrainei, potrivit Reuters.Secretarul armatei, Christine Wormuth,…

- Ambasadorul israelian in Statele Unite, Michael Herzog, sustine ca printre persoanele rapite in Israel de luptatorii palestinieni Hamas din Fasia Gaza se numara si americani, potrivit AFP. Intrebat duminica la CBS daca printre civilii si militarii rapiti in sudul Israelului de Hamas se afla si americani,…