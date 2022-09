Premierul statului insular Antigua si Barbuda, Gaston Browne, a declarat ca, in urma decesului Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, va organiza un referendum pentru ca tara sa renunte la monarhie si sa devina republica in termen de trei ani, transmite duminica dpa. Statul din Caraibe este […] Articolul Antigua si Barbuda – referendum pentru renuntarea la monarhie, dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a apare prima data in Monitorul de Vrancea .