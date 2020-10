ANAF a declansat operatiunea Mercur cu referire la vanzarile online

ANAF va initia, in perioada imediat urmatoare, actiuni de control in vederea recuperarii taxelor si impozitelor datorate, acolo unde este cazul, prin masuri si proceduri fiscale. Operatiunea "Mercur" va continua in ritm accelerat si va fi extinsa pentru asigurarea fiscalizarii… [citeste mai departe]