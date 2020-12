Anticipate sau un Guvern de tranziție: Ce spune Slusari PodcasturiAnticipate sau un Guvern de tranziție-Ce spune Slusari Vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari spune ca la ora actuala sunt doua scenarii politice - fie sunt declanșate procedurile constituționale pentru alegeri anticipate parlamentare, fie este instituit un guvern de tranziție care va avea de rezolvat cateva probleme stringente, inclusiv organizarea corecta și democratica a alegerilor parlamentare. „Platforma DA este pregatita pentru orice scenariu. Ambele din ele au și plusuri și minusuri. In cazul unui eventual guvern de tranziție va fi necesara deblocarea relațiilor… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md „Platforma DA este pregatita pentru orice scenariu.din ele au și plusuri și minusuri. In cazul unui eventual guvern de tranziție va fi necesara deblocarea relațiilor…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 23 dec - Sputnik. Unul dintre liderii agricultorilor, Ion Plamadeala, a declarat pentru Sputnik Moldova ca maine fermierii se vor aduna totuși in Piața Marii Adunari Naționale. Deși Guvernul Chicu a anunțat ca va demisiona, agricultorii vor ieși și maine in centrul Capitalei pentru a face…

- CHIȘINAU, 7 dec - Sputnik. Producatorii agricoli anunța ca vor relua de maine protestele. Decizi a venit dupa o discuție cu cațiva deputați de la PAS și PPDA. Informația a fost oferita pentru Sputnik Moldova de agricultorul Sergiu Stefanco din raionul Caușeni. ”Ni s-a aprobat solicitarea noastra…

- CHIȘINAU 7 dec - Sputnik, Doina Crainic. Președintele grupului parlamentar „PRO MOLDOVA”, Andrian Candu, susține ca este gata pentru orice provocare, dar nu este sigur ca societatea este gata de alegeri parlamentare anticipate, mai ales in contextul unei crize in sanatate. Declarația a fost facuta…

- CHIȘINAU, 3 dec - Sputnik. Proiectele de lege care se refera la bugetul de stat pentru anul viitor sunt proiecte propuse de Guvern, iar cei care nu le accepta nu au decat sa-și asume guvernarea. Declarația a fost facuta de socialistul Vlad Batrancea in timpul pauzei ședinței Parlamentului. Acesta…

- CHIȘINAU, 27 nov – Sputnik. Daca președintele ales, Maia Sandu, este un politician serios, care iși face griji intr-adevar pentru soarta țarii, a poporului și a economiei, ea trebuie sa contribuie la atragerea investițiilor, creditelor și granturilor in Moldova. Declarații in acest sens a facut in…

- PodcasturiBolea: Alegeri parlamentare anticipate sunt nedorite Vasile Bolea a vorbit in cadrul unei emisiuni de la Raio Sputnik Moldova despre scenariile politice dupa prezidențiale. El a lasat sa se ințeleaga ca intr-o perioada scurta de timp alegeri parlamentare anticipate nu vor fi organizate,…

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. In cadrul emisiunii „Președintele Raspunde”, Igor Dodon a declarat ca in cazul in care va caștiga un nou mandat de președinte mulți miniștri din actualul Guvern vor fi inlocuiți, nu insa și premierul Ion Chicu. © Photo : Miroslav Rotari. Igor Dodon admite ca alegerile…