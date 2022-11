Stiri pe aceeasi tema

- Multiplicarea de peste 7 ori a exportului. Cote de piata de peste 30-40- in SUA, UK si Vietnam. In perioada 1-3 noiembrie 2022 Antibiotice Iasi este prezenta la Frankfurt, la cel mai important eveniment expozitional al industriei farmaceutice mondiale, CPhI Worldwide. Compania are o prezenta continua…

- Producatorul italian de bauturi spirtoase Campari nu este ingrijorat ca inflatia i-ar descuraja pe bautori care vor in continuare sa petreaca, cu atat mai mult cu cat se apropie sezonul sarbatorilor in Europa si SUA, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Producatorul german de mașini Volkswagen intenționeaza sa treaca complet la producția de vehicule electrice pana in 2033, a transmis miercuri Bloomberg. Directorul general Volkswagen, Thomas Schaefer, a declarat ca dupa acest an Volkswagen va produce in Europa numai masini electrice. Volkswagen schimba…

- Relocare a Grupul de Lupta al NATO de prezenta inaintata in Romania Foto: Arhiva. Grupul de lupta al NATO de prezenta înaintata în România si-a relocat principalele efective în baza de la Cincu si si-a amplasat în paralel facilitati logistice si de lupta în…

- Pentru investitori, industria destinata animalelor de companie ar putea fi un sector care merita urmarit in aceste vremuri tulburi. Piața produselor și serviciilor legate de animalele de companie a crescut constant cu o rata de peste 6% pe an. La nivel global, aceasta a crescut de la 216 miliarde de…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- In Statele Unite ale Americii, autoritațile sanitare analizeaza posibilitatea de a imparți o doza de vaccin contra variolei maimuței la cinci indivizi. Astfel, vor putea fi vaccinate mai multe persoane iar doza imparțita se va administra sub piele, nu intramuscular. Inainte ca Agenția pentru Medicamente…