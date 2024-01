Antibiotice fără rețetă, eliberate în farmacii. Precizările ministerului Sănătății despre noua procedură Antibiotice fara rețeta, eliberate in farmacii. Precizarile ministerului Sanatații despre noua procedura Ministerul Sanatații (MS) a facut precizari, luni seara, despre procedura de eliberare a antibioticelor in farmacii, fara rețeta. Aceste medicamente pot fi obținute fara prescripție pentru o perioada de 48 de ore. Precizarile sunt referitoare la Ordinul ministrului Sanatații care reglementeaza modul de prescriere, eliberare și monitorizare a antibioticelor pentru diminuarea consumului excesiv a acestora. […] Citește Antibiotice fara rețeta, eliberate in farmacii. Precizarile ministerului Sanatații… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

