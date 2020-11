Anti-vacciniștii sunt „teroriști periculoși” In Marea Britanie se pregatește un razboi psihologic Șeful britanic al luptei impotriva terorismului, Neil Basu, nu admite ca oamenii critica vaccinurile impotriva coronavirusului, deoarece dezinformarea amenința viața umana. Libertatea de exprimare nu mai conteaza, deoarece pandemia devoreaza totul, chiar și rușinea. Cel mai mic indiciu de indoiala cu privire la aceasta este un caz care implica eticheta de „extremism”. Nimeni nu scapa, deși Basu nu a venit inca sa ceara deschis aprobarea unei legi care interzice criticarea vaccinurilor. Se limiteaza la apelarea la „o dezbatere naționala” pentru… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a anuntat marti ca a fost reprimit în partid dupa ce fusese suspendat în urma unui raport exploziv privind antisemitismul din cadrul acestei formatiuni politice britanice, transmite AFP, citat de Agerpres. "Sunt…

- Fostul lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a anuntat marti ca a fost reprimit in partid dupa ce fusese suspendat in urma unui raport exploziv privind antisemitismul din cadrul acestei formatiuni politice britanice, transmite AFP. "Sunt incantat ca am fost reintegrat in Partidul…

- Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, dupa anunțul privind progresele inregistrate de vaccinul impotriva COVID-19 Cotatia aurului a inregistrat luni o scadere de aproape 2% in timp ca cotatia barilului de petrol a crescut, dupa ce grupul farmaceutic Pfizer a dezvaluit ca a inregistrat progrese…

- Facebook a inchis joi - invocand continut inselator - un grup care militeaza in favoarea presedintelui american Donald Trump, intitulat "Opriti furtul", si care cere "intreruperea numararii" si "oprirea furtului votului" de catre democrati, relateaza France Presse.Twitter i-a suspendat permanent contul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi pe Twitter, ca este „consternat” de atacul care a avut loc la Nisa. Seful statului a mai spus ca Romania sprijina Franta in lupta impotriva extremismului.„Am fost consternat ca aflu despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din Nisa. Gandurile…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat o campanie impotriva ereziilor de sanatate pentru a pregati vaccinari in masa impotriva coronavirusului. Este vorba despre consolidarea increderii in vaccinurile pe care le produc companiile farmaceutice . Pentru a face acest lucru, are o echipa specializata…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a decis duminica sa intareasca securitatea scolilor si supravegherea propagandei islamiste radicale online dupa decapitarea, vineri, a unui profesor de istorie in regiunea Parisului de catre un tanar rus cecen de 18 ani, noteaza AFP preluat de agerpres. Seful…

- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, spune ca omenirea trebuie sa opreasca "razboiul impotriva naturii", pentru ca acesta deschide calea pentru aparitia unor boli precum COVID-19, potrivit DPA, anunța AGERPRES."O consecinta a dezechilibrului nostru cu natura este aparitia de boli letale…