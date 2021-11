Anti-Covid: Câte pastile Pfizer se pot lua pentru a combate infecția Anunțul companiei Pfizer ca are un tratament care reduce cu 89% riscul de agravare a bolii și de deces este bine cunoscut. Compania a facut anunțul dupa ce cu o zi inainte medicamentul anitiviral produs de Merck, a fost aprobat in Marea Britanie. Acesta e și motivul pentru care compania a oprit mai repede testele clinice. Pfizer a anuntat deja ca intentioneaza sa trimita rezultatele interimare ale studiului privind pastila sa anti-COVID-19 specialistilor de la Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite. A doua pilula pentru tratarea la domiciliu, dupa cea de la Merck, va fi comercializata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile companiei au crescut cu aproximativ 1,2% in urma informatiei, investitorii anticipand ca datele vor sustine evaluarea efectuata in prezent de autoritatile de reglementare privind extinderea utilizarii terapiei in prevenirea Covid-19 la persoanele care nu sunt expuse la virus. Terapia cu anticorpi,…

- Posibil tratament anti-Covid: Pfizer a anuntat ca medicamentul sau antiviral s-a dovedit a fi foarte eficient. A redus riscul de spitalizare sau deces cu 89% Posibil tratament anti-Covid: Pfizer a anuntat ca medicamentul sau antiviral s-a dovedit a fi foarte eficient. A redus riscul de spitalizare sau…

- Pfizer anunța ca medicamentul sau antiviral pentru tratarea Covid-19 s-a dovedit a fi foarte eficient in prevenirea imbolnavirilor grave in randul persoanelor cu risc care au primit medicamentul la scurt timp dupa ce au avut simptomele. Pastila antivirala este a doua de acest tip care se dovedește a…

- Compania faramceutica americana a anunțat vineri, 5 noiembrie, ca potrivit rezultatelor unui studiu clinic, medicamentul sau, creat pentru tratarea COVID-19, este foarte eficient in prevenirea formelor severe de boala in randul persoanelor din categoriile de risc care au primit pastila imediat ce au…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat luni, 25 octombrie, inceperea evaluarii in procedura accelerata a tratamentului anti-COVID-19 sub forma de pastile produs de laboratorul american Merck, un remediu usor de administrat, care ar putea deveni un instrument crucial in lupta impotriva pandemiei,…

- Conform unui studiu, tratamentul propus de Merck poate reduce cu 50% riscul de spitalizare și de deces. Pastila anti-COVID-19 nu a fost inca autorizata de Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA), dar eficiența acesteia ii poate salva și pe cei din țarile cu rata de vaccinare scazuta.

- Pfizer a solicitat autorizarea vaccinului anti-Covid, pentru copiii intre 5 și 11 ani. Au fost realizate studii pe peste 2.000 de copii Pfizer a solicitat autorizarea vaccinului anti-Covid, pentru copiii intre 5 și 11 ani. Au fost realizate studii pe peste 2.000 de copii Pfizer a solicitat autorizarea…

- Anunțul vine dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Agerpres.„Vom primi vaccinurile de consolidare”, a anuntat Biden intr-un interviu acordat postului ABC News si difuzat joi.Autoritatile americane anuntasera…