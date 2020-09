Anthony Hopkins si Kate Winslet s-au numarat printre caștigatorii Festivalului Internațional de Film de la Toronto (TIFF) și au dedicat trofeele lor celor care lupta in prima linie cu pandemia de COVID-19. Actorii britanici Anthony Hopkins (82 de ani) si Kate Winslet (44 de ani), care au primit Tribute Actor Award in cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto, au onorat curajul și dedicarea personalului medical din prima linie in lupta cu noul coronavirus. Citește online gratuit numarul de septembrie al revistei Unica „Sa aplauzi pe oricine altcineva decat pe cei care sunt in prima…