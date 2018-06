Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, efectueaza o vizita de lucru in județul Constanța, joi și vineri, pentru a inspecta plajele de pe litoral și pentru a monitoriza evoluția proiectelor de investiții din domeniul de activitate al Ministerului Apelor și Padurilor. Totodata, ministrul va evalua…

- Programul „Litoralul pentru toti” a inceput, au anuntat, ieri, reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Turistii pot beneficia de cazare la mare platind intre 159 si 605 lei pentru o saptamana de cazare in perioada 14 mai – 14 iunie 2018, potrivit Mediafax. Potrivit FPTR,…

- In perioada 14 mai – 14 iunie 2018, Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (F.P.T.R.) deruleaza programul „Litoralul pentru toți”. Lansarea acestei editii beneficiaza de aceleasi tarife precum cele aplicate in ultimii cinci ani. LISTA HOTELURI INSCRISE IN PROGRAM Pentru zona Mamaia – Constanta…

- Programul "Litoralul pentru toti" a inceput, au anuntat, marti, reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Turistii pot beneficia de cazare la mare platind intre 159 si 605 de lei pentru o saptamana de cazare in perioada 14 mai - 14 iunie 2018. Potrivit FPTR,…

- In Mamaia si Vama Veche se afla mai bine de 30.000 de persoane. Petrecerile s-au tinut lant incepand de vineri seara, cand s-a deschis si sezonul de clubbing si de petreceri, iar statiunile Mamaia si Vama Veche au fost luate cu asalt, muzica pentru toate gusturile rasunand in boxe.…

- Zeci de mii de tineri se afla zilele acestea pe litoral, în miniacanța de 1 Mai, pentru ei fiind pregatite festivaluri de muzica, gastronomice și de bere, întreceri de mașini și multe concerte, cele mai aglomerate stațiuni fiind și în acest an Mamaia și Vama Veche. În Mamaia…

- Plajele din sudul Litoralului sunt pregatite pentru primirea turistilor care vor sa-si petreaca minivacanta de 1 Mai pe tarmul Marii Negre, anunta Administratia Nationala 'Apele Romane' (ANAR). Activitatile de pregatire a plajelor au fost demarate la 20 februarie 2018 si pana la 16 aprilie…

- Activitațile de pregatire a plajelor de pe Litoral pentru minivacanța de 1 Mai au inceput inca de la inceputul lunii februarie. Au fost amenajate și predate catre utilizatorii de plaje acele suprafețe care fac obiectul contractelor de inchiriere, urmand ca pana la 1 mai sa fie finalizate lucrarile și…