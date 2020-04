Produsele alimentare sunt sigure pentru consum si exista in cantitati suficiente, spune Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. ANSVSA a mai informat ca in aceasta perioada efectueaza controale la nivel national si ca pana acum au aplicat zeci de amenzi. Pe de alta parte, peste 3.500 de teste pentru depistarea COVID-19 au fost realizat in cadrul laboratoarelor Directiilor Sanitar-Veterinare din tara. Cu detalii, seful la ANSVSA, Robert Chioveanu. Robert Chioveanu: Dupa ce specialisti din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala au fost instruiti in…