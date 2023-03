Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de 72.000 de lei pentru 12 unitati comerciale din Piața Obor. Inspectorii ANSVA au aplicat amenzi de 72.000 de lei și au confiscat peste 250 de kilograme de pește din Piața Obor. In cadrul unei acțiuni fulger desfașurate vineri, inainte de Buna Vestire, inspectorii ANSVSA au aplicat amenzi de…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi in valoare totala de 823.200 de lei unor operatori economici din industria agroalimentara, in urma celor 9.841 de controale desfasurate in luna februarie 2023, la nivel national, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii…

- Inspectorii Direcției Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Hunedoara au aplicat, pe parcursul lunii trecute, sancțiuni contravenționale de 112.500 de lei, pentru deficiențele constatate in domeniul siguranței alimentelor și bunastarii animalelor. “In luna ianuarie 2023…

- A fost confirmat al doilea focar secundar de gripa aviara cu subtipul H5N1 la o alta ferma de curcani, BRAVCOD SRL – F5, de pe platforma zootehnica Codlea, localizata tot in apropierea fermei unde a fost diagnosticat focarul primar, anunța astazi Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța…

- In contextul inregistrarii infecțiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna, responsabilii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor anunța ca au intocmit 22 de procese-verbale și au aplicat restricții de comercializare a produselor alimentare neconforme de origine animala și non-animala…

- Mare atenție, romani! Un produs care ar putea conține bucați de metal a fost restras din hipermarketurile din țara.Doua loturi de figurine de ciocolata cu lapte au fost retrase din hipermarketurile Cora intrucat ar putea contine bucati de metal, clientii care le-au cumparat fiind sfatuiti sa le returneze,…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au confiscat peste 6 tone de carne de vita congelata, provenite din import. Produsele aveau schimbat termenul de valabilitate dat de producator. Au fost aplicate 20 de sanctiuni contraventionale, in valoare…

2022 a fost un an greu, dar in fiecare clipa ne-am straduit sa raspundem tuturor provocarilor, transmite liderul PSD, Marcel Ciolacu, in mesajul sau de final de an.